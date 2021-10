Rapidiștii, motiv dublu de bucurie după victoria cu CFR! Giuleștenii vor încasa o primă suplimentară

Giuleștenii au luat trei puncte din confruntarea cu liderul la zi din Liga 1, iar acest lucru le va băga în buzunare o primă consistentă, potrivit spuselor oficialilor clubului.

Daniel Niculae, președintele Rapidului, a confirmat că giuleștenii aveau promisă o primă pentru meciul din această seară și a ținut să sublinieze că șefii din Giulești au mai recurs la astfel de stimulente și în trecut.

„În seara asta, cred că am făcut un meci perfect. N-ai cum să câștigi în fața campioanei dacă nu ești la 100%. CFR are jucători foarte buni, dar cred că noi am compensat prin dăruire, prin ambiție. Trebuie să rămânem modești. Am dovedit că, dacă muncești cu adevărat, vei fi recompensat.

A existat o primă, au mai existat de-a lungul acestui sezon. Cât suntem bine, trebuie să fie toată lumea mulțumită. Chiar și fără primă, la fel ar fi arătat echipa”, a spus Daniel Niculae la finalul meciului de la Mioveni, cu CFR.

Rapid a urcat pe cinci în clasament, iar acum se pregătește pentru derbiul cu Dinamo, programat în etapa a 13-a, pe 23 octombrie, de la ora 20:30. Cele mai tari faze vor fi pe sport.ro.