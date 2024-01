Giovanni Costantino, prima reacție după ce Adrian Mititelu l-a făcut praf în fața presei

FC U Craiova a condus în Giulești cu 3-1, însă Rapid a dat lovitura pe final, marcând trei goluri și câștigând cu 4-3. Adrian Mititelu a avut un discurs dur imediat după meci, reproșându-i antrenorului Giovanni Costantino înlocuirile lui Juan Bauza și William Baeten din repriza secundă.

Giovanni Costantino: "Am mers în Giulești să câștigăm, nu să evităm eșecul"

Mititelu a susținut imediat după fluierul final că "meciul l-a pierdut Costantino" făcând "niște tâmpenii de schimbări". Patronul lui FC U Craiova, vizibil furios, i-a sugerat tehnicianului să demisioneze: "Cred că n-a mai fost în deplinătate facultăților mintale. Să scoți cei mai buni jucători de pe teren fără niciun rost?! A făcut niște schimbări care n-au nicio legătură cu realitate echipei noastre", spunea Mititelu.

Adrian Mititelu a revenit spre dimineață cu un nou mesaj, pe Facebook, într-o notă ceva mai calmă. A transmis că nu se pune problema demiterii, însă a continuat să susțină că înlocuirile lui Bauza și Baeten au dus la eșecul din Giulești.

La aproape 24 de ore după meci, Giovanni Costantino s-a folosit și el de rețelele sociale pentru a transmite un mesaj. Italianul subliniază că, în ciuda eșecului, echipa sa practică un fotbal foarte spectaculos și lasă de înțeles că nu are de gând să abandoneze.

"Aplauzele de la final ale fanilor noștri, în ciuda eșecului, demonstrează foarte clar că această echipă este apreciată nu numai de minunații noștri suporteri, ci de toți cei care iubesc cu adevărat fotbalul.

Din prima zi în care am sosit aici alături de staff am muncit pentru a crea o mentalitate, aceea de a juca cel mai bun fotbal posibil. Am mers în Giulești să câștigăm, nu să evităm eșecul.

Am jucat având identitate, curaj, mentalitate, dăruire, ne-am sacrificat, ceea ce facem împotriva fiecărui adversar și pe fiecare stadion din România.

Suntem o echipă tânără, avem mult entuziasm, multă pasiune. Uneori apare și imprudența, ceea ce este un defect, dar și o calitate a noastră.

Lucrăm pentru a ne îmbunătăți. O înfrângere cu siguranță nu va diminua dorința, ambiția, forța și entuziasmul, elemente care ne-au făcut să devenim una dintre cele mai frumoase de urmărit echipe din România.

Mândru de voi, băieți. Hai, Craiova, Haide!", a scris Giovanni Costantino, pe Instagram.