Giovanni Costantino a vorbit pentru o celebră publicație din Italia despre experiența din România: "Asta a fost important"

Pe parcursul perioadei de când îi pregătește pe olteni, echipa are un bilanț de șase victorii, două remize și trei înfrângeri și se află pe poziția a noua în clasamentul Superligii.

În prima parte a carierei, Giovanni Costantino a fost secund la cluburi precum Honved sau Dunajska Streda, dar și la naționala Ungariei, sub comanda conaționalului Marco Rossi. Ulterior, italianul a fost principal la MTK Budapesta, Casarano și Agia Napa, iar în octombrie a semnat cu FCU Craiova.

Giovanni Constantino, interviu în presa din Italia despre FCU Craiova

Într-un interviu acordat pentru Tuttomercatoweb, Giovanni Costantino e făcut o scurtă descriere a perioadei petrecută până acum în România și a vorbit despre obiectivele sale pentru viitor.

"În vară am avut mai multe oferte din Polonia, Ucraina și Africa, dar am vrut să aștept un context potrivit. Am ales Cipru, a fost o experiență plăcută, într-o țară minunată. Apoi a venit oferta din România și vreau să mulțumesc clubului pentru această șansă.

Am găsit o echipă bună care a primit prea multe goluri. Acum, cu organizare, începem să vedem rezultatele. Am avut un sentiment bun de la început, conducerea m-a susținut, m-am simțit bine-venit, iar asta a fost important. Am eliminat FCSB în Cupa României, în campionat începem să ne revenim.

Poporul român respectă și este conectat cu cultura italiană. Să stau fără familie nu este ușor pentru nimeni, dar depinde de caracterul fiecăruia. Sunt foarte curios și îmi place să fiu implicat în situații necunoscute. Îmi iubesc țara, dar am o singură viață de care vreau să mă bucur, să călătoresc și să învăț.

Mi-aș dori să ajungem cât mai sus în campionat, sper să reușesc. Am suficient timp la dispoziție, dar vreau să muncesc și să-mi demonstrez calitățile. Rezultatele vor veni. Sunt interesat doar să reușesc în fotbal, să mă simt bine și să ajung la un anumit nivel", a declarat tehnicianul italian, pentru jurnaliștii italieni.