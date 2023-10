"Gigi ne-a dat echipa pe tavă". Ploieștenii jubilează după rezultatul pozitiv obținut cu FCSB

FCSB a avut 2-0, prin golurile marcate de Damjan Djokovic (2), după o eroare a lui Jair, şi de Alexandru Băluţă (49), după o minge şutată în transversală de David Miculescu.

Petrolul Ploiești a redus din diferenţă prin Jair, din lovitură liberă de la 20 de metri (70). La ultima fază a meciului, Siyabonga Ngezana a avut o intervenţie imprudentă asupra lui Jair în propriul careu şi Radu Petrescu a dictat penalty pentru gazde, transformat cu şansă de Gicu Grozav (90+7).

FCSB e neînvinsă de opt etape, în care are patru victorii şi patru egaluri, dar în ultimele patru meciuri a obţinut un singur succes. Petrolul Ploiești a ajuns la cinci meciuri fără înfrângere, o victorie şi patru egaluri.

Strategia folosită de Petrolul Ploiești în meciul cu FCSB

Vivi Răchită a dezvăluit că patronul vicecampioanei României i-a ajutat să stabilească echipa de start a bucureștenilor, motiv pentru care Florin Pîrvu a reușit să facă o strategie potrivită.

"Vineri am stat și eu cu Florin 20 de minute și am discutat despre meciul de sâmbătă. A venit la mine la birou pentru că acolo îmi este biroul. Am stat și am discutat, el vorbește cu toată lumea, dar decizia o ia el.

Am discutat despre cum vedeam eu echipa și am nimerit-o. Era foarte circumspect. I-am spus să mă creadă că Rotariu va juca ca vârf, că Băluță va juca, Djokovic va intra, și Lixandru nu va mai juca , asta a spus-o chiar Gigi, ne-a dat echipa pe tavă.

Florin era foarte neîncrezător din cauza faptului că nu îl mai avea pe Musi. A trebuit să joace cu Iustin Răducan, copilul lui Narcis, ca vârf de atac. Deci, am jucat fără vârf.

S-a compensat cu lipsa lui Coman, dar noi nu îl aveam nici pe Țicu. A trebuit să jucăm cu Dumitriu, care e mijlocaș pe banda stângă. Florin a făcut o treabă minunată. A reușit să îi motiveze pe jucători și să îi facă să înțeleagă că FCSB are jucători valoroși, dar nu este o echipă.

Petroliștii, chiar dacă se confruntă cu probleme financiare, uită de aceste probleme în cele 90 de minute cât se joacă fotbalul și pun piciorul la minge, alergând până în ultimul minut", a spus Vivi Răchită, potrivit Fanatik.