„Tăietorii de lemne!” Fundașii centrali ai FCSB, desființați de un fost investitor din fotbalul românesc

Deși s-au marcat patru goluri, faza meciului s-a petrecut în minutul 26, atunci când Joyskim Dawa l-a faultat dur pe Sergiu Hanca, care a fost nevoit să părăsească terenul.

La o zi după meci, Adrian Porumboiu, fostul patron al lui FC Voluntari, i-a taxat dur pe ambii fundași centrali ai vicecampioanei.

„FCSB a avut o tradiţie de a pasa, e o echipă tehnică. Bă, tăietori de lemne sunt şi în România. Du-te ia tăietorii de lemne pentru austrieci şi îi bagi pe ăia să joace.

Ngezana pare mai tehnic, dar e mai balerin, mai cizelat. Îl lăuda Gigi, dar nu are treabă. Cum să faci penalty la faza aia? Am văzut reluarea. Am revenit spre final şi am văzut finalul.

Am văzut şi grozăvia aia de 11 metri. Se terminase filmul, de aia m-am uitat la finalul meciului”, a spus Adrian Porumboiu, potrivit Fanatik.

Petrolul Ploiești - FCSB 2-2

Damjan Djokovic a deschis scorul în minutul trei al partidei, iar Alexandru Băluță a majorat diferența pentru gruparea roș-albastră în minutul 52 din partea secundă.

Pe final, „lupii galbeni” au dat lovitura. Jair a micșorat diferența în minutul 71, iar Gicu Grozav a fructificat o lovitură de pedeapsă în minutul 90+7 și a smuls un egal.

În urma rezultatului de egalitate, FCSB rămâne lider cu 31 de puncte (nouă victorii, patru remize, un eșec), în timp ce Petrolul Ploiești se află pe locul șase în zona de play-off cu 20 de puncte (patru victorii, opt remize, două eșecuri).