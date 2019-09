Gigi DICTA, Andone EXECUTA! Fostul antrenor dezvaluie modul socant prin care patronul FCSB facea echipele 

Bogdan Andone a scapat de sub dictatura lui Gigi Becali, iar acum face dezvaluiri incendiare despre modul in care patronul facea echipele.

Fostul antrenor al FCSB-ului a vorbit in exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor despre perioada pe care a petrecut-o pe banca tehnica a ros-albastrilor. In interviul acordat, Andone confirma implicarea patronului in alcatuirea echipelor si motivele pe care acesta se baza atunci cand introducea anumiti jucatori pe teren sau ii scotea.

Andone nu a facut fata presiunii puse de Becali si a rezistat doar doua luni pe banca celor de la FCSB, acolo unde era legat de maini si de picioare, iar deciziile nu ii apartineau.

"Cand eu spuneam "Stan nu poate sa joace, nu poate sa calce", raspunsul patronului era "Nu, asa vreau eu!". In cazul lui Balasa, din meciul cu Botosani, am primit ordin sa il scot. Voia sa il scot la pauza, dar am amanat schimbarea lui pana a sunat in minutul 60: "Sa iasa Balasa acum! Nu ma intereseaza, jucam in 10!"", a spus Bogdan Andone pentru Gazeta Sporturilor.

"Mi-a transmis dupa antrenament formula pentru jocul de peste cateva ore"

Un alt episod care il are pe patron in prim-plan este din returul meciului cu Alashkert, cand Bogdan Andone nu a avut timp sa antreneze echipa din cauza faptului ca Becali ii schimbase formula de joc si il anuntase dupa antrenament.

"Stan era total neprregatit, patronul a refuzat sa il lase pe banca. Toate golurile au fost acolo, pe partea lui Stan. Echipa era una improvizata, o formula de aparare cu care eu nu facusem niciun antrenament, pentru ca in ziua meciului a anuntat cum vrea sa joace. Chiar dupa antrenament mi-a transmis formula pentru jocul de peste cateva ore", a continuat Andone pentru sursa citata.