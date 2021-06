"Nu este nicio oferta de acolo!" Gigi Becali va trebui sa mai astepte! Morutan, sanse mici sa plece de la FCSB in aceasta vara

Becali viseaza sa-l vanda pe Morutan pe zeci de milioane, insa cluburile din strainatate nu se inghesuie cu ofertele.

Desi s-a vehiculat, zilele acestea, in presa din Turcia, ca Morutan este dorit de Fatih Terim la Galatasary, Florin Vulturar, impresarul fotbalistului, a dezvaluit ca in momentul de fata nu exista nicio oferta concreta pe numele mijlocasului de la FCSB.

"Sunt multe discutii, am vazut articole in presa din Turcia, dar concret nu este nicio oferta de acolo pentru Morutan! Nimeni nu credea ca o sa se obtina peste 10 milioane pe Man si pana la urma s-au obtinut. Acum, toata lumea asteapta sa se termine Campionatul European, sa vada ce pot lua de acolo. O sa fie oferte si pentru jucatori din Romania", a spus Florin Vulturar, potrivit ProSport.

Olimpiu Morutan a semnat cu FCSB din 2018, cand a fost transferat de la FC Botosani. In sezonul precedent a marcat 8 goluri si a oferit 15 pase decisive, in cele 36 de meciuri disputate in tricoul vicecampioane FCSB.

2,8 milioane de euro este cota de piata a lui Morutan, potrivit transfermarkt.com.