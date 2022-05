Gigi Becali, uluit de declarațiile lui Rotaru: „E vina noastră că am ajuns la mâna lor!”

Potrivit spuselor lui Mihai Rotaru, patronul echipei, 2-3 dintre jucătorii de bază ai Craiovei vor fi menajați, iar echipă își vor face apariția doi juniori.

Becali, contrariat de decizia lui Rotaru

Gigi Becali s-a arătat contrariat de decizia lui Rotaru și a susținut că jucătorii lui Toni Petrea sunt principalii vinovați pentru situația în care se află acum FCSB-ul, deoarece n-au știut să gestioneze avantajul în meciul cu Voluntari.

„Stați așa că nu înțeleg! Păi cum vine asta? Acum are jucători cu probleme medicale și pe ăia vrea să îi menajeze? În fine, este doar vina noastră că am ajuns la mâna lor. Că am luat golul doi cu Voluntari din ofsaid a văzut o țară întreagă.

Dacă noi știam să gestionăm finalul partidei cu FC Voluntari, nu mai stăteam acum la mâna lui Rotaru. Să facă ce vrea el la Cluj. O să mă uit și eu la meci să văd cum se va juca”, a spus Becali, pentru ProSport.

CFR Cluj primește vizita Universității Craiova, duminică, de la ora 21:30. Dacă se impun, ardelenii își vor adjudeca trofeul Ligii 1, dacă nu, campioana se va decide în meciul direct dintre FCSB și CFR Cluj, care va avea loc în ultima etapă, pe stadionul din Buzău.