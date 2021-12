Gigi Becali, ultimatum pentru unul dintre cei mai experimentați jucători de la FCSB: ”Asta aștept de la el”

Patronul celor de la FCSB se arată dezamăgit de prestațiile experimentatului atacant, trecut în cariera sa și pe la echipe precum Angers, Nantes sau Bastia, și îi dă acestuia o serie de sfaturi.

Gigi Becali, ultimatum pentru Keșeru: ”Asta aștept de la el”

„Nu sunt dezamăgit. De la Keșeru sunt dezamăgit de ce am văzut. Am văzut primele trei meciuri și am spus că nu înțeleg, că jucătorul ăsta joacă la orice echipă din lume.

Într-o lună de zile s-a schimbat, nu mai este el. Aștept de la el să fie mai rapid, mai agresiv și mai concentrat în meci”, a spus Becali, la emisiunea Ora Exactă în Sport.

1,5 milioane de euro este cota de piață a lui Claudiu Keșeru, care are un contract valabil până în 2023 cu cei de la FCSB.

În 2015, FCSB primea 2,4 milioane de euro de pe urma transferului lui Keșeru la Al-Gharafa, în Qatar.