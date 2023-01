Gigi Becali, trimis în judecată! Ce riscă patronul celor de la FCSB

Patronul FCSB are probleme cu legea la început de 2023. Milionarul care conduce clubul FCSB fost trimis în judecată pentru fraudă la vot, după ce a votat la Referendumul pentru redefinirea familiei în Constituție, în anul 2018, scrie Gândul.

Becali nu avea acest drept după ce a fost condamnat definitv de două ori, iar în urmă cu zece ani latifundiarul din Pipera a primit pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a alege și de a fi ales ”pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale”.

Potrivit Gândul, dosarul a fost deschis marți, 3 ianuarie, la Judecătoria Buftea, urmând să intre în procedură de cameră preliminară. Omul de afaceri care investește la FCSB, locul trei în clasamentul Superligii, va fi judecat pentru ”fraudă la vot (art. 387 noul Cod Penal) alin. 1 lit. a cu aplicare art. 41 alin. 1 Cod penal”.

Pe 6 octombrie 2018, la Referendumul pentru familie, Gigi Becali a ignorat pedeapsa complementară primită și s-a prezentat la secția de votare nr. 84 din Voluntari.

”Păi știu, pentru că am inteligență! Păi, mie, dacă-mi spun 1.000 de avocați că nu am voie, eu știu că am voie, pentru că inteligența mea și bunul meu simț, și legea firii spun că am voie să votez la referendum pentru mii de ani”, afirma Becali în urmă cu cinci ani.

Gigi Becali, trimis în judecată. Ce riscă patronul de la FCSB

Potrivit Gândul, Becali riscă să fie pedepsit cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu o amendă și interzicerea exercitării unor drepturi.

Potrivit articolului 387 din Codul Penal, Frauda la vot este prezentată ca: „Fapta persoanei care votează: a) fără a avea acest drept; b) de două sau mai multe ori; c) prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decât are dreptul un alegător”.

Pe plan sportiv, Becali a încheiat satisfăcut 2022. După ce echipa sa a navigat în derivă în toamnă, atât în campionat cât și în Conference League, milioanarul din Pipera și-a propus să ajungă cu FCSB pe primul loc - echipa lui Leo Strizu e pe 3, după Farul și CFR Cluj.

„Mulțumit, am ajuns pe locul trei, obiectiv îndeplinit anul ăsta. Avem podiumul, de acum încolo, să vedem dacă reușim să luăm locul întâi”, a spus Gigi Becali, în exclusivitate pentru PRO TV, înainte de Crăciun.