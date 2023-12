Gigi Becali știe cu cine se bate la titlu: ”Doar ei mă interesează, atât”

După ce a criticat arbitrajul brigăzii conduse de Sebastian Colțescu și a vorbit despre golul reușit de Florinel Coman, dar anulat după consultatea VAR, Becali a dat verdictul cu privire la lupta pentru titlu.

Un succes i-ar fi permis FCSB-ului să se distanțeze considerabil, la opt puncte față de principala urmăritoare CFR Cluj. În plus, vicecampioana ar fi profitat și de pașii greșiți făcuți de Universitatea Craiova și Rapid, care au fost învinse de Hermannstadt, respectiv FC Voluntari.

Gigi Becali știe cu cine se bate la titlu

Gigi Becali îi ia în calcul doar pe ardeleni în lupta pentru titlu, chiar dacă următoarele două clasate, Craiova și Rapid, sunt la șase, respectiv șapte puncte în spate.

„Am dominat, dar mi-a fost teamă alea 15 minute, e adevărat, ne-au luat tare. Am avut ocazii clare, trebuia să o bage Compagno în poarta goală, cu latul. Dacă noi am jucat cu CFR și am rămas la 5 puncte, acum, celelalte două, Craiova și Rapid joacă cu CFR. Pe mine mă interesează doar CFR, atât! Dacă ai 5-6-7 puncte în fața celorlalte echipe, nu e mai ușor?

Suntem mult mai valoroși. Nu e clar că suntem mai valori decât ei? Au jucat acasă, CFR trebuia să ne domine, să ne călărească, dar mingea era doar la noi!”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

Ce s-a întâmplat la golul anulat lui FCSB

În minutul 51, FCSB a marcat pentru 2-1 după o execuție splendidă a lui Florinel Coman. Șeptarul vicecampioanei a trimis o torpilă de la aproximativ 30 de metri, fără șansă pentru Sava.

După ce Coman și coechiperii au sărbătorit golul în fața galeriei, Sebastian Colțescu a decis, cel mai probabil la indicația lui George Găman, aflat în camera VAR, să meargă la monitor pentru a revedea un incident petrecut cu 25 de secunde înaintea golului, când Crețu l-ar fi faultat pe Otele.

Pe reluări se observă un contact între Crețu și Otele, însă după ce fundașul de la FCSB lovește mingea. După ce a revăzut faza la monitor, Colțescu a stabilit că Valentin Crețu l-a faultat pe Otele, astfel că a anulat golul lui FCSB și a dictat lovitură liberă pentru CFR Cluj din jumătatea de teren a vicecampioanei.