Gigi Becali și-a recunoscut greșeală față de Edi Iordănescu! Avertismentul pentru suporteri 

Luni, Gigi Becali și Edi Iordănescu au încheiat colaborarea. Antrenorul a anunțat că pleacă de la FCSB din cauza intervențiilor publice ale patronului, iar acest lucru i-a deranjat teribil pe suporteri.

Gheorghe Mustață a fost alături de Edi Iodănescu când acesta a vizitat baza de la Berceni pentru a-și lua rămas bun de la jucători și l-a avertizat pe Becali că Peluza Nord va acționa pentru că tehnicianul a fost îndepărtat de la FCSB.

Marți, când Toni Petrea a fost prezentat oficial ca noul antrenor al echipei, omul de afaceri a mărturisit cu ce a greșit în relația cu Iordănescu Jr. și le-a comunicat suporterilor că nu au ce să-i reproșeze.

„Trebuia să zic că echipa joacă bine? Trebuia să zic, ca să nu mai fie conflict. Am spus adevărul. Câteodată nu trebuie să spui adevărul. A fost, probabil, o greșeala mea că am spus asta, că fac ceva pe contractul lui, am răspuns la un fel de instigare. Erau niște tâmpenii pe acolo, că n-am voie să spun anumite lucruri.

Eu nu dezamăgesc. Știi când îi dezamăgesc pe suporteri? Când ajung ca Dinamo sau ca Rapid, când ajung să mă desființez. Eu am jucat cu Chelsea, am bătut în Europa, eu sunt pe locul doi, nu sunt la retrogradare”, a declarat Gigi Becali la Ora Exactă în Sport, la PRO X.

