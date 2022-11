Dacă până acum era adeptul transferurilor de jucători tineri, promițători, care pot face rapid obiectul unei mutări în străinătate, Gigi Becali și-a schimbat opinia și anunță acum că vrea la echipă jucători cu experiență.

Gigi Becali schimbă strategia de transferuri la FCSB

Finanțatorul vicecampionei spune că nu are de gând să îl copieze pe Gică Hagi cu strategia sa și îi dă dreptate managerului tehnic de la Farul Constanța în ceea ce privește anumiți jucători transferați de FCSB de la formația dobrogeană, care nu au dat randamentul așteptat, precum Florinel Coman sau Dragoș Nedelcu.

"Eu am destui jucători tineri pe care să iau bani. Acum, dacă iau, iau de 27 de ani, nu de 21 sau 22. Acum am 3-4 tineri. Nu mai vreau să risc bani.

Pe Hagi nu poate nimeni să îl copieze. El a spus ceva și are dreptate: 'Eu am scos, când au plecat mai departe ce au făcut?'. Adică el ce spune? Dacă Becali e prost și nu știe să lucreze cu jucătorul, el n-are nicio treabă. El i-a făcut pe Coman sau Nedelcu. Și are dreptate! La Gică, dacă nu joci fotbal, te mănâncă!", a spus Gigi Becali, la emisiunea Ora Exactă în Sport.

Gigi Becali: "Dacă mi-l dă pe Pitu pe 500.000 de euro îl iau, dar Hagi cere un milion"

Deși recunoaște că transferul lui Alexi Pitu ar putea reprezenta o oportunitate, Gigi Becali este convins că Gheorghe Hagi ar cere o sumă ridicată în schimbul jucătorului născut în Germania, de cel puțin un milion de euro, variantă cu care nu este de acord în acest moment.

Eu nu pot să dau bani pe atacanți, nu am nevoie de atacant. În locul cui să joace Pitu, hai, spune-mi. Trebuie să îl bag să joace, nu? Trebuie să îl bag titular dacă dau bani, nu? Cere un milion, nu?

Dacă mi l-ar da pe Pitu cu 400.000-500.000, îl iau. Cum să-l iau eu pe Pitu dacă Gică cere un milion?", a spus Gigi Becali, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena.

Alexi Pitu, produs al Academiei Hagi, are patru goluri și cinci pase decisive în cele 16 meciuri jucate în acest sezon la liderul din Superliga, Farul Constanța.