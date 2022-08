Joi, 4 august, a fost o zi productivă pentru FCSB. Gigi Becali (64 ani) i-a achiziționat pe Marco Dulca (23 ani), de la Chindia Târgoviște, Radu Boboc (23 ani) și Eduard Radaslavescu(18 ani), de la Farul Constanța, plus un jucător pe care omul de afaceri nu a dorit să-l divulge.

Jucătorii transferați de la Gică Hagi (57 ani) au și susținut prima conferință de presă la noul club. Radu Boboc este încântat de alegerea făcută și și-a propus să aibă succes cu FCSB atât pe plan intern, cât și în cupele europene.

Boboc: „Sunt pregătit pentru această provocare!”

„Cred că e provocare pentru fiecare dintre noi. Este cea mai mare echipă din România! Cred că împreună putem să facem lucruri foarte frumoase și să ne bucurăm de multe momente, de asta am acceptat.

Cred că ăsta e visul oricărui jucător, ne dorim să ajungem în grupe, să facem o treabă foarte buna în campionat. La asta se aspiră aici, vrem să câștigăm cât mai multe titluri. Cred că e momentul potrivit, m-am maturizat foarte mult, am strâns foarte multe meciuri. Sunt pregătit pentru această provocare.

O să-l iau sub aripa mea (n.r. pe Eduard Radaslavescu), am avut foarte mulți colegi tineri la Farul. Am zis să ne mutăm unul lângă altul, să îl pot lua cu mașina până își ia permis”, a declarat Radu Boboc la conferința de presă premergătoare meciului cu CS Mioveni.

Și Eduard Radaslavescu și-a manifestat bucuria că a ajuns la gruparea roș-albastră. Mai mult, mijlocașul central a mărturisit că este un fan înfocat al FCSB-ului, încă de când era copil și își susținea preferații din tribună.

Radaslavescu: „FCSB este Steaua!”

„E un club de tradiție, cel mai mare club din istoria fotbalului românesc. Doar când auzi numele, vii fără probleme.

Vin de la un club unde mereu e presiune, de la domnul Hagi, am învățat foarte multe lucruri. Hagi ne-a mulțumit, apoi ne-a zis să mergem cu încredere, cu tupeu și să devenim cei mai buni. Am norocul să vin cu Radu aici, mă știu și cu ceilalți colegi. Sunt un băiat matur, serios, nu vreau să dau cu piciorul la toată această șansă.

Avem 11 ani când au luat ultimul titlu. Sunt stelist de mic, pentru că FCSB este Steaua. Am fost la foarte multe meciuri, am făcut multe eforturi să fiu în tribună. Toată familia s-a bucurat. Era singurul club la care îmi doream să ajung în momentul ăsta.

Era vorba și despre cluburi din străinătate, dar mi-am dorit să vin aici, pentru că mi-am dorit tot timpul să joc pentru Steaua”, a declarat Eduard Radasvlavescu la conferința de presă înaintea meciului cu CS Mioveni, din etapa a patra.