Gigi Becali s-a dezlănțuit după Rapid - FCSB 4-0: "O seară rușinoasă!"

Patronul de la FCSB a intervenit după meci și nu a iertat pe nimeni, criticând în termeni duri evoluția jucătorilor echipei pregătite de Elias Charalambous.

"O seară rușinoasă, nu dezamăgitoare. Nu trebuie să fiu amărât. Ei au fost o echipă de fotbal, noi nu am fost. Ei și-au dat viața, au luptat. Coman, Olaru, Băluță, Tavi Popescu, zero!

Nu mai spun și de Târnovanu. Mă gândesc dacă mai intră în el în poartă. Ieși din poartă la primul gol, aștepți să iei gol? Și ăla pe colțul scurt... ieși, mă! Mingea e a ta, du-te și ia-o, ce faci? Îl lași să dea gol? Nu că neinspirat, e fricos!

N-am avut niciun jucător pe teren! Nimic nu am avut! Nu pot să spun de unul ceva. Niciun jucător! Coman le-a luat pe toate, a început ca pe vremuri doar să dribleze. Olaru, care e căpitanul echipei, zero, nimic n-a făcut. Tavi nu mai spun, cred că bag unul de 16 ani, o să văd. Îl am pe Radaslavescu, dar să vedem, să găsim un puști pe acolo de 16-17 ani. Toate mingile le-a pierdut. El crede că aici e la floricele. E joc de bărbăție, mă!", a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

VIDEO | Atmosferă incendiară la Rapid - FCSB



Atmosferă incendiară la Rapid - FCSB (09/03/2024) pe www.sport.ro