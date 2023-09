Gigi Becali, pronostic ferm înainte de Farul - FCSB 

Farul traversează o perioadă slabă după eliminarea din Conference League și eșecul clar cu FC U Craiova (0-4), însă Gică Hagi este încrezător că pauza provocată de meciurile echipelor naționale i-a fost benefică echipei sale.

Gigi Becali: "Farul nu mai este cel de sezonul trecut! Eu trebuie să bat"

De partea cealaltă, FCSB are șase victorii și un eșec în primele șapte meciuri jucate și ocupă primul loc.

Gigi Becali este convins că Farul nu mai are forța din sezonul trecut, mai ales că de la echipă a plecat și Denis Alibec. Finanțatorull vicecampioanei se așteaptă la o victorie în partida de la Ovidiu.

"Hai să-ți spun ceva. Nu e că subestimez Farul. Dacă spuneai și cu CFR?! Dar când spui vine meciul cu… eu spun bătaie! Nu știu cine e! Că e Farul, că e CFR, că e cutare, eu trebuie să-i bat! Asta dacă vreau să fiu numărul unu! Nu?! Vreau să fac ceva.

Bă, tată, așa a fost să fie! Dar nu mai e Farul aia de atunci! Nu mai este aia de atunci! Este, dar el știi care e treaba? A scos mult unt! Cât unt să aibă laptele? Că are și el unt. Scoți și dup-aia cât rămâne? Mai ales că nu mai e nici Alibec. Nu mai este Farul care a fost. Și nu că o subestimez pe Farul. Și cu Craiova când am jucat cu ei am zis că trebuie să batem.

Deci cum e Craiova e și Farul, cum e și Farul e și CFR Cluj. Pe mine mă interesează să-i batem. Gică nu spune așa? Trebuie să fim noi, să câștigăm. M-am luat și eu după el! Trebuie să-i batem pe Farul și gata!", a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.

Tactica lui Hagi înaintea meciului cu FCSB

Farul a arătat în acest sezon și o fragilitate care nu se ivea în defensivă sezonul trecut, dar Farul deține un ascendent moral căptătat după victoria din penultima etapă a play-off-ului, 3-2, după 0-2 la pauză, la Ovidiu.

"Un meci important în campionat, acasă. Venim după o perioadă foarte aglomerată. Am avut această pauză, s-a muncit foarte bine, am discutat cu cei care au rămas acasă. Acum, cu cei veniți de la lotul național, am discutat și cu ei și ușor, ușor sperăm să revenim la cei care am fost anul trecut, adică să luăm fiecare meci în parte, să ne concentrăm foarte mult, să luptăm și să încercăm cele trei puncte. Trebuie să facem cel puțin lucrurile pe care le-am făcut anul trecut.

În mare, echipa e aceeași ca anul trecut. Au venit și jucători noi, care trebuie să se adapteze. Vom vedea cine se va adapta. Drumul va fi lung, foarte greu. E total diferit față de anul trecut. Anul trecut, probabil nimeni nu ne lua în seamă. Acum avem acest statut. Trebuie să jucăm ca anul trecut, cu ambele faze făcut foarte bine, să știm să ne atacăm, să apărăm.

Când era nevoie eram și programatici, de aceea am devenit campioni. Din ce am văzut în aceste două săptămâni am încredere că vom face bine și vom reveni la ce am fost anul trecut. Cu FCSB e un meci dificil, unde trebuie să ne depășim și să facem un meci foarte bun din minutul 1 până în minutul 90", a declarat Hagi, într-o conferință de presă, desfășurată sâmbătă după-amiază.