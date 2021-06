Gigi Becali nu renunta la improvizatii nici in meciurile amicale! Pe ce post a jucat Andrei Cordea in primul meci de pregatire 

Jucatorul adus de la Clinceni a evoluat pe un post diferit.

FCSB a castigat la scor primul amical al verii cu Viitorul Pandurii Targu-Jiu. Baietii pregatiti de Dinu Todoran s-au impus cu 5-1, gratie reusitelor lui Vina, Musi, Tanase, Stoica si Tavi Popescu. Chiar daca s-a intarit in aceasta vara in compartimentele unde erau deficitari, clubul patronat de Gigi Becali a inceput primul meci al verii cu o improvizatie.

In primul 11 folosit cu gorjenii, Andrei Cordea a jucat fundas stanga. Mijlocasul ofensiv adus de la Clinceni a dat randament si in aceasta pozitie. I-a oferit o pasa decisiva lui Musi la golul doi marcat de ros-albastri. Noile achizitii din centrul defensivei au jucat cate o repriza. Vucur a facut pereche in aparare cu Harut in primele 45 de minute, iar Cretu si Cristea au fost fundasii centralii folositi in repriza a doua.

Urmatorul amical pentru FCSB va fi joi, impotriva celor de la Concordia Chiajna.