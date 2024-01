Fundașul a fost introdus pe teren în minutul 85 al partidei dintre Manchester United și Tottenham (2-2), a bifat o intercepție și a pasat de opt ori, cu un procentaj de reușită de sută la sută.

Transferul fundașului român este cel mai scump din istorie pentru țara noastră. Suma se ridică la 25 de milioane de euro și o depășește pe cea plătită în urmă cu 20 de ani de Chelsea pentru Adrian Mutu (19 milioane de euro).

Gigi Becali e convins: ”Îl dădeam cu 35 de milioane pe Drăgușin”

În plus, Tottenham poate plăti și alte bonusuri către Genoa pentru Radu Drăgușin, în valoare de șase milioane de euro, în funcție de performanțele acestuia în tricoul londonezilor.

Întrebat despre transferul lui Radu Drăgușin în Premier League, Gigi Becali a răspuns fără ezitare și s-a arătat convins de faptul că l-ar fi vândut pe fundaș cu 35 de milioane de euro.

„Am zis acum 4-5 luni că Radu Drăgușin se va vinde pe 30-40 milioane. Pe cât s-a dat? 30? Atât am zis! M-am uitat la 2-3 meciuri, nici nu m-am uitat la toate meciurile. Eu am vândut sub preț din România vreodată?

Eu ce vreau să vă arăt. Dacă Drăgușin era aici, la mine, îl dădeam cu 35. Din România se vinde cu mai mulți bani decât din Italia. Eu, Becali, vând cu cinci milioane în plus tot timpul”, a spus Gigi Becali.

În urmă cu 11 ani, Gigi Becali îl ceda pe Vlad Chiricheș la Tottenham pentru 9,5 milioane de euro.

Manchester United - Tottenham 2-2

Rasmus Hojlund a deschis scorul în prima repriză, în minutul trei, cu un eurogol, în timp ce Richarlison a restabilit egalitatea în minutul 19 al partidei.

Ulterior, Hojlund i-a pasat decisiv lui Marcus Rashford în minutul 40. Englezul a reușit să-l învingă fără nicio problemă pe portarul lui Tottenham, Vicario.

În repriza secundă, Rodrigo Betancur a primit un assist de la debutantul Timo Werner și a dus scorul la 2-2, blocând, astfel, tabela de marcaj încă din minutul 46.