Cornel Șfaițer a urmărit sute de meciuri ale naționalei, marea majoritate dintre acestea live, el mergând alături de tricolori în ultimii 27 de ani și la jocurile oficiale, și la cele amicale, și în cantonamente.

Cornel Șfaițer: "Edi Iordănescu i-a dat încredere!"

În preliminariile europene recent încheiate, în care România a obținut primul loc în grupă și, implicit, calificarea directă la Euro 2024, Șfaițer a fost prezent la toate confruntările, mergând și în Andorra, și în Elveția, și în Kosovo, și la Budapesta (pentru jocurile cu Israel și Belarus). El consideră că marele merit al creșterii lui Radu Drăgușin, și ca joc, și în ceea ce privește cota sa, o are selecționerul naționalei.

„Edi Iordănescu i-a dat încredere, are un mare merit pentru că a avut curajul să înceapă cu el campania asta de calificare. A fost un mare atu pentru jucător, iar calificarea cu naționala i-a ridicat și cota. Drăgușin a reușit un transfer foarte bun ca imagine pentru fotbalul românesc. Ne bucurăm cu toții, a fost curtat de 4-5 cluburi mari”, spune Șfaițer, pentru Sport.ro.

Apropo de meciurile văzute de Șfaițer, acesta ne-a dezvăluit că s-a lipit definitiv de prima noastră reprezentaivă de acum 40 de ani: „Am fost pe stadionul 23 August în 1983, când i-a dat Boloni gol lui Dino Zoff la București (n.r. - România – Italia 1-0, în preliminariile CE 1984). Eram la liceu la Brăila atunci. Am fost și la meciul la care s-a retras Ronaldo în Brazilia, la Sao Paolo, în 2011 (Brazilia – România 1-0). Am fost și la turnee amicale, în toate stagiile de pregătire, când erau antrenori Pițurcă, Răzvan Lucescu. De data asta, chiar am crezut în calificarea echipei naționale. Am și spus-o după jocul din Andorra. Simțeam că echipa asta se va califica”.