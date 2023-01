Gigi Becali mai scapă de un jucător de pe lista neagră: „Va fi deținut în coproprietate!” Cu cine semnează portarul

Valeriu Iftime a anunțat că a ajuns la o înțelegere cu Gigi Becali și portarul Răzvan Ducan (21 de ani) va face pasul către FC Botoșani și va fi deținut în coproprietate cu FCSB-ul (50-50%).

„Ducan nu vine împrumut. Vine definitiv, cu clauză de coproprietate a FCSB. Va fi 50-50%. Am vorbit despre salariu şi luni sper să fie la Botoşani.

Acord între FCSB și Botoșani pentru transferul lui Ducan

Am fost la discuții cu Becali, am pornit de la mici detalii şi condiționări. Să mai cedez ceva de la Dawa, dar până la urmă am rămas cu 50-50%. E cu coproprietate la următorul transfer.

Avem doi portari buni, dar ăsta, Ducan, pare cu mai multă experiență, iar specialiștii îmi zic că e bun. Eu zic că e interesant pentru noi. Să joace. E mare câștigul pentru toţi, pentru copil, pentru noi, pentru FCSB. Dar să te baţi pe post cu Pap, e complicat”, a spus Valeriu Iftime, potrivit Orangesport.