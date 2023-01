Încă un transfer pe ruta FCSB - FC Botoșani! Valeriu Iftime și Gigi Becali s-au înțeles: „Vine definitiv, cu clauză de coproprietate!” 

FC Botoșani a fost una dintre echipele de la care Gigi Becali a cumpărat cel mai mult din România, multe dintre transferuri dovedindu-se a fi neinspirate. Patronul de la FCSB și Valeriu Iftime, finanțatorul moldovenilor, au negociat însă o nouă mutare, însă de această dată de la FCSB la FC Botoșani.

Cei doi au ajuns la un acord în privința transferului lui Răzvan Ducan (22 ani), tânărul portar care nu a fost luat în calcul de roș-albaștri nici pentru acest sezon. Deși managerul generala al vicecampioanei României, Mihai Stoica, anunța că Ducan va fi împrumutat, se pare că cele două cluburi au ajuns la acord pentru transferul definitiv al goalkeeper-ului.

Valeriu Iftime, acord cu FC Botoșani

Valeriu Iftime a confirmat că a ajuns la un acord cu Gigi Becali, însă nu împrumutat, ci transferat definitiv. Finanțatorul moldovenilor a dezvăluit că s-a pus de acord cu patronul de la FCSB, Ducan urmând să ajungă la Botoșani în cursul zilei de luni. Totodată, patronul grupării moldave a dezvăluit că transferul are o clauză de coproprietate.

„Ducan nu vine împrumut. Vine definitiv, cu clauză de coproprietate a FCSB. Va fi 50-50% şi azi (n.r. - vineri) am vorbit despre salariu şi luni sper să fie la Botoşani. Avem doi portari buni (n.r. - Ureche şi Tomache), dar ăsta, Ducan, pare cu mai multă experienţă, iar specialiştii îmi zic că e bun.

Am fost la discuţii cu Becali, am pornit de la mici detalii şi condiţionări. Să mai cedez ceva de la Dawa, dar până la urmă am rămas cu 50-50%. Eu zic că e interesant pentru noi. Să joace. E mare câştigul pentru toţi, pentru copil, pentru noi, pentru FCSB. Dar să te baţi pe post cu Pap, e complicat. E cu coproprietate la următorul transfer”, a spus Valeriu Iftime pentru Orange Sport.