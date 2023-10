După 12 etape desfășurate în primul eșalon al României, roș-albaștrii se află pe primul loc cu 29 de puncte, în timp ce Rapid București se situează pe a treia poziție în clasament cu 22 de puncte.

Gigi Becali îl atacă din nou pe Dan Șucu: "Știi ce înseamnă asta?"

De când a început noul sezon, Gigi Becali, patron FCSB, și Dan Șucu, acționar majoritar la Rapid București, s-au tot contrat cu declarații care mai de care.

Acum, latifundiarul din Pipera a revenit cu un nou atac asupra finanțatorului de la Rapid, scoțând în evidență diferența de șapte puncte din campionat.

Gigi Becali a precizat că FCSB o va "spulbera" pe Rapid București și că Dan Șucu nu se pricepe atât de bine la fotbal

„Păi, și cu Dan Sucu, eu îl cunosc bine, e un om de mare calitate, dar la fotbal nu are calitate, la fotbal îl bat eu, îl spulber. Unde a venit? Știi ce înseamnă șapte puncte? Imens! Înjumătățire de puncte, dar aici nu e vorba numai de șapte puncte, e vorba de șapte puncte plus diferența de valoare, care e cam de aici la Ploiești”, a spus Gigi Becali, potrivit ProSport.

Gigi Becali anunță: "Cred că va pleca Florinel Coman de la FCSB. Imediat trebuie să-l ia"

Într-o intervenție la Prosport Live, Becali a explicat de ce nu a reușit să prindă Coman un transfer în străinătate până în prezent și a recunoscut că se așteapta ca respectiva clauza de reziliere să fie achitată fie în iarnă, fie la finalul actualei stagiuni.

"El are acum clauză 5 milioane. În mod normal, imediat trebuie să-l ia. El are clauză mică la valoarea pe care o are. După ce el a avut o cădere, a avut o pată pe cariera lui. Acum și-a revenit, o să vedeți imediat... cred că va pleca, dar eu n-aș vrea să plece. Eu nu m-aș lipsi de el pentru 5 milioane.

Eu aș prefera să intru în Liga Campionilor cu el (n.r - iar ulterior să plece Coman)", a spus Gigi Becali.

Florinel Coman este în continuare jucătorul pentru care FCSB a plătit cea mai mare sumă de transfer, 3 milioane de euro celor de la FC Viitorul, în 2017. În 210 apariții pentru formația patronată de Gigi Becali, șeptarul vicecampioanei a marcat 49 de goluri și a oferit 58 de pase decisive.