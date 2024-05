Gigi Becali i-a dat replica lui Florin Talpan, după ce juristul Stelei a anunțat o lovitură pentru FCSB

Chiar și așa, războiul din instanță dintre FCSB și Clubul Sportiv al Armatei Steaua este departe de a se încheia. Florin Talpan, juristul Stelei, nu vrea să renunțe la procesul pentru prejudiciul de 37 de milioane de euro pe care i-l cere lui Gigi Becali pentru folosirea ilegală a mărcii în perioada 2003-2013.

După ce Talpan a anunțat că FCSB va primi o lovitură de proporții într-un an de zile, a venit rândul lui Gigi Becali să-i dea o replică juristului de la Steaua.

Gigi Becali: ”Eu n-am furat fotbalul, ei mi l-au dat”

Patronul campioanei a încercat să se apere în ultima sa intervenție în direct și a explicat de ce Steaua nu-i poate cere prejudiciul mai sus menționat.

„În primul rând, hai să vorbim băbește. Eu am o tarabă și vând carne. Dumnea ta ai o tarabă, dar e închisă. Și vii după mai mult timp că n-ai putut să vinzi carne din cauza mea. Păi tu dacă n-ai deschis taraba, cum n-ai vândut? N-aveai tarabă deloc!

Cum să vinzi fotbal dacă n-ai fotbal? M-ați înțeles? Eu n-am vândut niciun produs cu marca Steaua pentru că eu nu am contracte în acest sens. Eu am vândut fotbal. El nu putea să vândă fotbal, că n-avea! Eu nu am furat fotbalul, ei mi l-au dat!”, a spus Gigi Becali, pentru ProSport.

Florin Talpan: ”FCSB n-are nicio șansă”

Florin Talpan a explicat că un alt proces l-ar putea debloca pe cel pentru prejudiciul de 37 de milioane de euro. Pe lângă despăgubirile pe care acesta le cere pentru folosirea ilegală a mărcii, la această sumă s-ar putea adăuga și eventuale daune pentru banii pe care UEFA i-a acordat FCSB-ului pentru performanțele reușite de trupa din Ghencea.

„Din păcate procesul în care cerem prejudiciul este ținut în șah de celălat dosar în care FCSB cere anularea mărcilor istorice, dar care și acesta se apropie de final. Ei doar încearcă să tragă de timp. Nu au nicio șansă.

Nu o să mai fie mult timp și va fi reluat procesul cu prejudiciul. Nu se știe foarte clar cât vor mai dura dosarele. Asta nu poate știi nimeni cu exactitate. Însă eu preconisez că vor mai dura poate un an. Cam un an, nu mai mult de atât”, a spus Florin Talpan, potrivit Fanatik.ro.