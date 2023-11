Formația dirijată de Elias Charalambous a înregistrat până acum 37 de puncte și se află la cinci lungimi de ocupanta locului secund, CFR Cluj (32 de puncte). 11 victorii, patru remize și două eșecuri a obținut până acum gruparea roș-albastră în campionat.

Gigi Becali dezvăluie: "Am făcut o ofertă"

Gigi Becali a vorbit despre echipa pe care o patronează din 2003 și a subliniat faptul că a făcut o ofertă unui atacant din străinătate. Latifundiarul din Pipera a remarcat faptul că acum așteaptă un răspuns pentru potențialul transfer.

"(n.r. Simțiți că se aliniază astrele în acest sezon pentru FCSB?) Păi, cam așa văd. Echipa e destul de puternică, numai că eu o să întăresc echipa cu doi jucători, sută la sută! Nu știu, poate trei, poate patru, dar doi jucători, un atacant și un optar sută la sută o să iau. Nu îi știu care sunt, dar atacant cinci sute la sută (n.r. aduc) atacant! Dacă noi câștigăm cu atacanții ăștia… Îți dai seama, dacă aduc un atacant bun…?

Am făcut o ofertă la un jucător din străinătate, un atacant, acum să vedem, așteptăm răspunsul. Pentru ceilalți jucători, nu. Nu e ceva grabă, nu ne hazardăm. E cam genul de jucător al celor de la CFR Cluj, ăla african. Otele, cam în genul lui e, dar e mai bun, e mai tehnic. (n.r. despre derby) Noi nu am jucat extraordinar cu Dinamo. După ce se întorc de la echipa națională cam așa se întâmplă. Dar, ceva ocazii am avut", a spus Gigi Becali, potrivit ProSport.

Pentru FCSB urmează meciul cu Oțelul Galați de duminică, 3 decembrie, de la ora 21:00, care va fi LIVE TEXT pe www.sport.ro, dar și pe Facebook Sport.ro.

Dinamo - FCSB 0-1

După o primă repriză tăcută prin prisma evoluției celor două echipe, dar cu activitate în tribune, materiale pirotehnice, artificii, cântece, FCSB a dat lovitura în partea secundă, grație reușitei de excepție a lui Florinel Coman din lovitură liberă, din minutul 52.

De cealaltă parte, Dinamo rămâne în subsolul clasamentului cu 10 puncte. Formația dirijată de Ovidiu Burcă a obținut până în clipa actuală doar două rezultate pozitive, patru remize și 11 eșecuri și se află la două puncte de ultimul loc ocupat de FC Botoșani.