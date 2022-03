Gigi Becali, dezamăgit de Mihai Stoica: "Am văzut cum a rezolvat!". Mesaj transmis în direct și lui Edi Iordănescu

În discursul avut în această dimineață la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Ora X, Gigi Becali i-a criticat pe Andrei Vlad, autorul unei gafe uriașe, prin care s-a înscris unicul gol al meciului, și pe Florinel Coman, care a avut o nouă prestație neconvingătoare.

Gigi Becali: "Când am spus să bată Tavi, bate Tavi! Am văzut cum a rezolvat MM"

Finanțatorul de la FCSB s-a arătat nemulțumit și de Mihai Stoica. Managerul general i-ar fi promis lui Gigi Becali că va avea o discuție cu jucătorii în care le va transmite să îl lase pe Octavian Popescu să execute fazele fixe.

Dorința lui Becali nu s-a împlinit, Florinel Coman fiind cel care a executat o lovitură liberă indirectă din interiorul careului la partida cu FC Argeș.

"Dacă eu nu mă duc la echipă, ce să faci? A zis MM că rezolvă el. Am văzut cum a rezolvat. A zis: 'Nu, că vorbesc, stai să vezi, că o fi...'. Băi, când eu am spus să bată Tavi, bate Tavi! Tu îți dai seama cine e Coman? El e cel mai mare fotbalist. Ia el mingea, dă pasă la portar. Nici nu vreau să mă duc să fac pe acolo, să țip, să urlu, mi-ajunge cât am urlat și țipat", a spus Gigi Becali, la Ora Exactă în Sport.

Ulterior, Becali a explicat că Edi Iordănescu și-ar fi manifestat intenția de a-l convoca pe Andrei Vlad la echipa națională, însă, chiar și așa, patronul de la FCSB nu are de gând să mai mizeze pe portar, având în vedere greșelile constante pe care la face.

"Zice Edi că îl vrea, mi-a zis MM. Băi, pe mine nu mă interesează. Nu mă interesează pe mine de Edi, nu mai pot eu de Edi acum și de echipa națională. Mă interesează banii mei, familia mea, FCSB-ul meu. La echipa națională să-și facă el", a mai spus Gigi Becali.