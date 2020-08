Gigi Becali cedeaza un jucator in Turcia! "Va semna in zilele urmatoare!" Acord total intre fotbalist si noua sa echipa

Gigi Becali a renuntat definitiv la serviciile unui fotbalist, care va fi cedat in Turcia.

William de Amorim (28 de ani) a revenit la FCSB dupa imprumutul la Xanthi si mai are contract cu gruparea ros-albastra pana in 2021.

Cu toate acestea, presa din Turcia anunta un acord total intre FCSB si Altay SK, echipa din liga secunda a Turciei.

Potrivit Hurriyet, inclusiv jucatorul a ajuns la o intelegere cu Altay si 'va semna in zilele urmatoare'.

Amorim a fost adus de FCSB in 2016, cand Gigi Becali ii platea Astrei 700.000 de euro. Brazilianul a adunat doar 53 de meciuri in tricoul ros-albastrilor, din 2018 pana in prezent fiind imprumutat de doua ori.

Amorim va reveni in Turcia, dupa ce a mai jucat in a doua parte a sezonului 2018 - 2019 la Kayserispor. Atunci a reusit sa inscrie 2 goluri in 15 meciuri pentru echipa antrenata de Marius Sumudica la acea vreme.

400.000 de euro este cota lui William de Amorim, potrivit Transfermarkt.