După 12 etape desfășurate în primul eșalon al României, formația dirijată de Elias Charalambous & Mihai Pintilii se află în vârful clasamentului cu 29 de puncte. În consecință, gruparea roș-albastră a înregistrat nouă victorii, două remize și un singur eșec până acum.

Gigi Becali are un mesaj pentru Federația Română de Fotbal!

Gigi Becali, patron FCSB din 2003, a subliniat că vrea să se debaraseze de tot ce înseamnă Federația Română de Fotbal (FRF) și își dorește să fie lăsat să se pregătească de UEFA Champions League, referindu-se la faptul că FCSB se poate impune în Superliga sezonul acesta.

Roș-albaștrii se află la o diferență de trei lungimi de CFR Cluj (26 de puncte), ocupanta locului secund, și la șapte lungimi de Rapid București (22 de puncte), care completează podiumul

„Știi care e treaba? Vreau să mă debarasez. De ligă n-am treabă că oamenii orice am cerut au fost promți. Ce au făcut, au făcut. Vreau să mă debarasez, să nu mai am de-a face niciun milimetru cu Federația. Nu mai vreau să am de-a face cu echipa națională. Nimic! Nu mă mai interesează.

Îmi văd de treaba mea. Mă războiesc singur, le ridic eu cota. O să mă lase să mă pregătesc de Champions League că nu au ce face.

Trebuie să mă lase, ce treabă am cu ei? Nu or fi nebuni să nu mă lase să mă pregătesc de Champions League. Să facă cine știe ce șicane. În cele două meciuri în care am pierdut punctele le-am pierdut din cauza arbitrilor (n.r. FCSB). Nu o să poată la infinit”, a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.

Gigi Becali anunță un nou transfer la FCSB

Patronul de la FCSB anunță că Vulturar s-a întors acum din Africa de Sud, iar vicecampioana a rezolvat deja un transfer. Becali nu a oferit prea multe detalii, limitându-se să anunțe că "nu e atacant" și "e ca viteza luminii".

"Unul din Africa e ca și luat. Nu pot să-ți spun. Păi dar nu pot să spun, ce să fac? Dacă vi-l spun, e posibil să faceți niște investigații în trecut. Nu, tată, păi de ce să vă spun.

Nu e român, este de culoare. E de culoare și este și creștin. Nu vreau să-ți spun eu, dar nu e atacant, o să vedeți, da? Are o viteză, e ca viteza luminii. Acum nu vă mai dau semnalmente, după se prinde cineva.

Mai e o echipă în România care l-a vrut și se prinde. Acesta vine în iarnă, d-aia nu pot să vă spun. Horia, vreau să avem două echipe pentru că jucăm și Cupa României anul acesta. Să câștigăm și cupa și campionatul. Vrem eventul", a spus Gigi Becali, la Fanatik.