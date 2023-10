George Țucudean a dezvăluit care e marele său regret

Fostul atacant a suferit două operații la inimă și a fost nevoit să-și agațe ghetele în cui. Ultima dată a fost legitimat la fosta campioană a României, CFR Cluj.

George Țucudean a dezvăluit marele său regret

La trei ani de când a ieșit din lumea fotbalului, George Țucudean a dezvăluit că cel mai mare regret al său e că nu a putut să mai îmbrace o dată echipamentul lui Dinamo.

Fostul atacant a plecat de la „câinii roșii” în 2013, când a fost vândut pentru un milion de euro la Standard Liege

„Cel mai mult m-am bucurat la CFR, în sezonul în care am luat campionatul şi am fost golgheter (n.r. 2018-2019). Regret că nu am luat campionatul şi cu Dinamo. A fost primea mea echipă. M-am ataşat foarte tare. Dacă voiam să ma întorc undeva, când am plecat de la Standard, m-aş fi întors la Dinamo... Apoi conjuctura m-a dus la Steaua (n.r. FCSB), pentru că Dinamo n-a avut nevoie de mine”, a spus George Țucudean, potrivit OrangeSport.

De-a lungul carierei sale fotbalistice, George Țucudean a fost legitimat la echipe precum UTA Arad, Dinamo, Standard Liege, Charlton, FCSB, ASA Târgu Mureș, Pandurii, Viitorul Constanța și CFR Cluj.

Ce a spus George Țucudean după ce a luat decizia de a se retrage

„Ferească Dumnezeu, am fi putut vedea cazuri precum cel al lui Ekeng! Am luat decizia să mă retrag, pentru că nu se știe niciodată. Pentru binele meu, cel mai bine a fost să mă opresc”, au fost cuvintele lui George Țucudean în 2020, pentru AS.ro.

Fostul atacant a câștigat cinci titluri în primul eșalon al României, trei cu CFR Cluj, unul cu Viitorul și unul cu FCSB, două cupe cu FCSB și Dinamo, două supercupe cu Dinamo și CFR Cluj și o Cupă a Ligii cu FCSB.