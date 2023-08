Ultima dată, antrenorul român a stat pe banca tehnică a celor de la Al-Raed, de unde a plecat din cauza restructurărilor de la echipă. Marius Șumudică s-a autopropus într-un timp când Rapid nu avea antrenor la echipa din Giulești, dar nu s-a concretizat nimic.

Marius Șumudică, la FCSB? „Da, am vorbit cu Gigi Becali!”

Recent, Marius Șumudică a vorbit despre FCSB și a remarcat faptul că a vorbit cu patronul vicecampioanei, Gigi Becali, dar nu s-a pus însă problema să îi ia locul cipriotului Elias Charalambous pe bancă.

„Da, am vorbit cu Gigi Becali la telefon mai multe. Dar în niciun caz nu s-a pus problema să-mi se facă o ofertă oficială din partea FCSB.Eu sunt antrenor profesionist după cum am mai spus, dacă am o ofertă pot să iau în calcul orice fel de ofertă, chiar dacă vine din Arabia, din Turcia sau chiar de la FCSB.

Dar Gigi Becali nu mi-a propus oficial să preiau echipa. Am discutat alte chestiuni care au mai puţină legătură cu fotbalul şi care, bineînţeles, sunt lucrurile noastre private, pe care nu pot să le dezvălui”, a spus Marius Șumudică, potrivit Fanatik.

Florin Lovin știe de ce Marius Șumudică nu a fost ales de Rapid

Fost campion cu FCSB (04/05, 05/06) și Astra Giurgiu (15/16), Florin Lovin a vorbit despre Marius Șumudică și Cristiano Bergodi și a evidențiat faptul că tehnicianul italian se pliază mai mult cu conducerea giuleștenilor decât ar face-o antrenorul român.

„(n.r. Crezi că presiunea asta îl chinuie pe Bergodi?) Din punctul meu de vedere, conducerea Rapidului nu se potriveşte deloc cu Marius Şumudică. Mereu am fost de acord cu ideea, când pui un antrenor, trebuie să se plieze cu conducerea clubului. Când patronul este puţin mai nebunatic, trebuie să aduci un antrenor tot din zona aia.

Dacă tu eşti un tip calculat, liniştit, care vrei pentru orice lucru argument, trebuie să aduci un antrenor tot de tipul ăsta. Pentru mine, Bergodi a fost alegere potrivită pentru ceea ce înseamnă conducerea Rapidului în momentul ăsta. Eu zic că Bergodi are un drăcuşor acolo, Şumudică, ce îl macină”, a spus Florin Lovin, potrivit OrangeSport.