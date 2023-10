Gigi Becali nu a uitat ce a declarat în urmă cu an și jumătate la Pro Arena și pedalează pe ideea avansată în direct, la televiziune. Patronul celor de la FCSB spunea că "Adrian Șut e cel mai bun mijlocaș din România" și, între timp, nimic n-a putut să-l facă să-și schimbe ideea.

Mai mult, milionarul din Pipera consideră că mijlocașul defensiv e esențial pentru mecanismul creat de Elias Charalambous la liderul campionatului. FCSB a început în acest sezon cu tripleta Olaru - Șut - Djokovic, dar în unele meciuri au mai intrat Ovidiu Popescu sau Mihai Lixandru.

Gigi Becali: "Adrian Șut e numărul 1 la FCSB"

Luni dimineață, Gigi Becali i-a întărit poziția de lider la FCSB lui Adrian Șut, fotbalist neconvocat de Edward Iordănescu la națională pentru meciurile cu Belarus și Andorra din Grupa I a preliminariilor pentru Campionatul European din 2024.

În 'schema de joc' a lui Becali, Șut e indispensabil, Florinel Coman și Darius Olaru nu ar fi indispensabili.

"Șut a avut nu știu ce probleme. El e numărul 1 al echipei. Nu mă interesează că nu a fost convocat la națională. Eu spun că Șut este cel mai important jucător de la FCSB. El este pionul principal, peste Coman și peste Olaru. Fără Coman și Olaru poți juca, dar fără Șut mai greu. Ce să faci dacă așa este?", a declarat Becali, luni dimineață.

Șut nu a jucat la Botoșani

Adrian Șut nu a jucat în victoria obținută de FCSB, scor 1-0 în deplasare cu FC Botoșani, într-o partidă a etapei a 12-a. Unicul gol a fost înscris de Mihai Lixandru.

Elias Charalambous, antrenorul echipei FCSB, şi-a felicitat jucătorii după victoria obţinută sâmbătă, la Botoşani.

„A fost exact ceea ce am aşteptat. Astfel de meciuri sunt foarte dificile. A fost şi mai dificil că am avut vântul împotriva noastră în prima repriză. Ştiam că vom suferi. Nu am făcut cel mai bun meci al nostru, dar am câstigat puncte foarte importante.

Sunt foarte fericit pentru Lix (Lixandru), pentru felul în care s-a antrenat, i-am şi spus că răsplata lui va veni, evoluţia lui este mai bună săptămână după săptămână. Avem multe meciuri de jucat şi toţi jucătorii trebuie să fie la un nivel înalt. Le mulţumim fanilor care au fost alături de noi!”, a declarat Elias Charalambous.