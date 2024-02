Gigi Becali a găsit explicația după ce FCSB s-a încurcat pe terenul lui U Cluj

Deși FCSB nu a câștigat, iar Rapid s-a apropiat la șapte puncte de lider, Becali spune că e mulțumit de prestația echipei sale de pe Cluj Arena.

Ce a spus Gigi Becali după U Cluj - FCSB 0-0

Finanțatorul vicecampioanei spune că un motiv important pentru prestația mai slabă a celor de la FCSB a fost reprezentată de problemele medicale acuzate de cinci jucători.

"Deși am avut vreo cinci jucători bolnavi, răciți, și absenți, am dominat jocul tot meciul. Ce să zic altceva? Eu sunt mulțumit. Sunt mulțumit de șapte puncte, nu de un punct. Am șapte puncte, n-am zis că n-am nicio emoție? De ce? Că am echipă! Dacă și azi, când aveam jucători răciți pe teren... nu-i mai știu acum.



A fost și Coman, și Olaru, și Tavi, și Șut... jumătate din echipă! Răciți! Coman abia a intrat, nu și-a revenit încă. Cinci zile a luat antibiotic. Băluță n-a putut deloc, în condițiile astea noi trebuie să vedem jocul nostru cu U Cluj și jocul altor echipe cu U Cluj", a spus Gigi Becali, la Digisport.

FCSB ocupă primul loc în Liga 1, cu 55 de puncte, la șapte lungimi peste Rapid și la 10 peste CFR Cluj.

În runda următoare, FCSB va primi vizita lui FC Botoșani, duminică, de la ora 20:00.

Programul lui FCSB în sezonul regulat