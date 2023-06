Gigi Becali a făcut lumină! Motivul pentru care fundașul găsit de Mihai Stoica încă nu a semnat: "Cum să fac așa ceva?"

Formația antrenată de Elias Charalambous l-a prezentat oficial pe Alex Băluță (29 de ani), iar mutarea lui Siyabonga Ngezana (25 de ani) urmează să se realizeze zilele următoare, fiind anumite probleme cu viza de rezolvat.

Condiția pusă de fundașul croat dorit la FCSB



Gigi Becali a explicat că Mihai Stoica ar fi ajuns la o înțelegere cu un fundaș central croat, iar astăzi (n.r. - luni) ar fi trebuit să fie semnat contractul, însă acesta a venit cu noi pretenții.

"Croatul s-a înțeles un an cu un an, dar acum a zis că nu pot să fie doi ani? MM i-a zis că s-au înțeles altfel, el știe. Mi-a spus că nu a semnat astăzi, că vrea doi ani. Cum să fac așa ceva? Vrei la FCSB? Joci un an, ești apt, mai joci...", a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

FCSB s-a despărțit de zece jucători în această vară



Răzvan Oaidă (25 de ani / mijlocaș central / România / FC Rapid 1923 / contract încheiat), Iulian Cristea (28 de ani / fundaș central / România / Rapid / contract încheiat), Jonaas Tamm (31 de ani / fundaș central / Estonia / contract încheiat), Boban Nikolov (28 de ani / mijlocaș central / Macedonia de Nord / contract încheiat), Billel Omrani (29 de ani / atacant / Algeria / contract încheiat), Deian Sorescu (25 de ani / mijlocaș dreapta / România / Rakow Czestochowa / împrumut expirat), Sorin Șerban (23 de ani / fundaș stânga / România / Poli Iași / contract încheiat), Ovidiu Perianu (21 de ani / închizător / România / "U" Cluj / împrumutat), Ianis Stoica (20 de ani / atacant / România / "U" Cluj / împrumutat), Alexandru Musi (18 ani / mijlocaș ofensiv / România / Petrolul / împrumutat)