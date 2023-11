Gigi Becali a anunțat primul nume care nu va juca împotriva lui FC U Craiova: „De ce să se supere?”

Vicecampioana României nu a mai câștigat de patru meciuri, trei în campionat și unul în Cupa României și vine după înfrângerea din derby-ul cu Rapid, scor 1-2. Astfel, jucătorii pregătiți de Elias Charalambous nu mai au voie să facă pași greșiți în lupta la titlu, fiind lideri în clasament cu un punct avans față de CFR Cluj.

Gigi Becali și-a făcut praf majoritatea jucătorilor după înfrângerea cu Rapid și a anunțat schimbări majore în primul 11, iar unul dintre jucătorii luați la țintă a fost singurul vârf pe care îl are în echipă, Andrea Compagno. Italianul nu mai este pe placul finanțatorului în acest sezon și ar putea pleca de la echipă.

Gigi Becali a anunțat situația lui Andrea Compagno pentru meciul cu FC U Craiova

Deși ar mai putea fi folosit pe viitor ca soluție pentru atac, atacantul italian nu va juca, cu siguranță, în duelul cu FC U Craiova din cauza clauzei existente în contractul semnat de cele două echipe în august 2022, când Compagno a fost transferat în schimbul a 1.5 milioane de euro. Gigi Becali a confirmat că italianul nu va face parte din lot pentru acel meci.

În contractul semnat, FCSB se angaja să achite o clauză de 100.000 de euro în cazul în care avea să îl folosească pe Andrea Compagno în meciurile directe.

„Tată, treaba cu Compagno e clară! Nu are voie să joace cu FCU. De ce să se supere Compagno? Eu știu foarte bine cum l-am luat de la Mititelu și știu bine ce am stabilit cu Adrian. Nu are voie sa joace și punct. Subiectul ăsta nu îl mai comentez. Îi batem și fără Compagno”, a declarat Gigi Becali conform Prosport.

Andrea Compagno a evoluat în 19 meciuri pentru FCSB în acest sezon, reușind să marcheze patru goluri. Venit de curând, Rotaru nu a reușit să marcheze în cele pantru meciuri în tricoul roș-albastru. Băluță (14 meciuri) și Miculescu (19 meciuri) au marcat câte două goluri.

2.5 milioane de euro este cota de piață a lui Andrea Compagno, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com.

Ce a spus Gigi Becali despre Andrea Compagno după meciul cu Rapid

„L-am băgat pe Tavi Popescu, cum să cred că un jucător care a fost cel mai bun din România acum este cel mai slab. Au fost și schimbările greșite.

Mai bună era echipa făcută, fără schimbări. Cu Compagno și Ovidiu Popescu a fost greșită făcută, dar a doua oară, cu schimbările făcute, a fost mai greșită, mai slabă echipa cu Tavi și cu Rotariu.

Compagno se lovește de perete, dar mai dă pase, mai dă coate, Ovidiu Popescu și el, dar când i-am băgat pe ăștia doi, țăndări, praf.

Pe Crețu l-am băgat că am zis că urmă mai mult. Aici e chestie de valoare, noi vorbeam de dorință, ca valoare, și dacă vrei să joci mai prost, nu poți, că ai valoare. Rapid nu are valoare, dar are joc colectiv, are dorință. Dumnezeu a dat unde a fost dorința”, a fost mesajul lui Gigi Becali, potrivit Fanatik.



