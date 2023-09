Gică Popescu a dezvăluit cum a fost convins Rivaldo să investească la Farul

Informația potrivit căreia brazilianul ar urma să se alăture proiectului lui Gică Hagi la Farul Constanța a apărut în spațiul public încă de acum trei zile.

În cursul zilei de luni a venit și anunțul oficial al campioanei României. Brazilianul a preluat zece la sută din acțiunile clubului din Constanța, procente deținute, cel mai probabil, de Gică Hagi.

Gică Popescu, președintele Farului, a dezvăluit cum a fost convins sud-americanul să se alăture proiectului început de Hagi la Constanța.

Gică Popescu: ”Astea au fost argumentele”

"Pentru Farul, dar cred că în aceeași măsură pentru orașul Constanța și cu toată convingerea pot spune că inclusiv pentru România, faptul că o legendă a fotbalului mondial a decis să investească în țara noastră este fantastic.

Este o mare bucurie că ne întâlnim acum, în echipa Farului, unde va fi incredibil să beneficiem de experiența și calitatea sa. Sunt convins că stabilitatea clubului, pentru că ne mândrim că în ultimii șase ani am fost printre foarte puținii care am încheiat mereu pe plus raportul financiar, performanțele foarte mari obținute chiar și cu bugete mici comparativ cu multe alte formații, au fost argumente importante pentru ca Rivaldo și, sperăm pe viitor ca și alții să i se alăture, sa investească la Farul.

Alegerea sa validează munca pe care noi am depus-o în ultimii ani. Bun venit, Riva, este o onoare pentru noi și împreună vom fi și mai puternici", a spus Gică Popescu, în comunicatul oficial emis de gruparea constănțeană.

Din 2021, Farul Constanța avea trei acționari: Gheorghe Hagi (89,9%), Ciprian Marica (10%) și Zoltan Iașko (0,1%).

Rivaldinho, fiul lui Rivaldo, a revenit în această vară la Farul Constanța. Atacantul a marcat două goluri în cele 12 meciuri din acest sezon

Rivaldo, campion mondial cu Brazilia în 2002, are în palmares, printre alte distincții, Balonul de Aur (1999) și Liga Campionilor (2003, AC Milan).