Gica Hagi vrea sa aduca la Farul un fotbalist de nationala! Cine este alesul "Regelui"

Gica Hagi a reusit sa-i aduca la Farul pe Marian Aioani, Ionut Larie si Adi Petre, insa nu vrea sa se opreasca aici. "Regele" negociaza transferul unui international roman.

In aceste zile, Gica Hagi incearca sa obtina imprumutul lui Tudor Baluta, 22 de ani, de la Brighton & Hove Albion. "Regele" isi doreste ca mijlocasul sa joace pentru Farul cel putin 6 luni, conform Ziare.com.

Lansat in fotbalul mare de Viitorul Constanta, Tudor Baluta nu a reusit sa impresioneze la gruparea engleza si a fost imprumutat in Olanda, la ADO Den Haag, si in Ucraina, la Dinamo Kiev.

Pentru echipa nationala, Tudor Baluta a bifat noua selectii si nu a marcat vreun gol.