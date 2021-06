Gica Hagi, hotarat sa il reinventeze pe Adrian Petre! Ce transferuri a anuntat noul antrenor la conferinta de presa

Hagi revine pe banca tehnica dupa un an de pauza.

Fuziunea din cele doua echipe din Constanta s-a produs in mod oficial. Farul va fi echipa care va activa in Liga 1, in timp ce Viitor va fi in Liga 3 si va forma jucatorii de la Academia Hagi. In calitate de actionar - antrenor, Gica Hagi a anuntat primele transferuri pe care le-a facut pentru sezonul viitor. Mihai Aioani, Ionut Larie si Adrian Petre sunt primele mutari pe care "Regele" le-a perfectat la Farul Constanta.

"Am luat cel mai bun portar, dupa parearea mea, pe Aioani. Are 21 de ani, e nascut in 1999. Va fi unul dintre portarii echipei nationale in doi ani. Trebuie sa-l aducem acolo. Avem mare incredere in el, de aceea i-am lasat sa plece pe Cabuz si pe Cojocaru. Ambii erau foarte buni, voiau sa joace, concurenta era prea mare, asa ca am decis ca e mai bine pentru ei sa plece.

Am luat un fundas central care s-a format la Farul, Ionut Larie. Se apara bine, e poate cel mai bun la constructie din Liga 1. L-am luat pe Adi Petre, e nascut 1998, e varful echipei nationale de tineret. Mie imi place sa resuscitez jucatori, ma inham la acest lucru, vrea sa-l fac sa dea goluri", a declarat Gica Hagi la conferinta de presa in care s-a lansat oficial proiectul Farul Constanta.