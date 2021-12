Ce salariu are Gică Hagi la Farul: "Toți jucătorii câștigă mai bine decât mine! Sunt milionari"

După ce a vorbit despre jucătorii în care își pune mari speranțe în noul an, remarcându-l pe tânărul mijlocașul ofensiv Eduard Radaslavescu (17 ani), Hagi a vorbit și despre salariile fotbaliștilor săi.

Ce salariu are Gică Hagi la Farul

Deși la Farul există un plafon salarial de 5.000 de euro, Hagi îi consideră pe toți elevii săi "milionari în lei" și face o comparație între aceștia și angajații cu funcții importante din alte domenii, care câștigă mai puțin.

Managerul tehnic de la Farul a reiterat și salariul pe care și l-a stabilit la Farul, cel minim pe economie, adică aproximativ 1.386 lei net.

"Noi manageriem jucători milionari. Da, pe lei sunt milionari. Câștigă foarte bine la toate echipele din Divizia A. Nu sunt milionari? Un jucător de la mine câștigă mai bine decât directorul de la hotelul meu. Și acel director produce foarte mult.

Toți jucătorii de la mine câștigă mai mult decât mine, că eu am cel mai mic salariu. Ce, eu am salariu? Am minim pe economie, că trebuia să-mi dea unul. Acum am bonus, dacă fac performanțe. Mi-au dat fără bonus și am zis că nu se poate. D-aia sunt agitat și vreau să intru în play-off", a spus Gică Hagi, la conferința de presă de după meciul cu Dinamo.