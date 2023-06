Gică Hagi recunoaște! Jucătorul pe care l-a transferat la Farul Constanța fără să-l cunoască

Farul i-a transferat pe Nicolae Carnat (25 de ani, atacant), Rivaldinho (28 de ani, atacant), Marco Borgnino (25 de ani, mijlocaș), Hugo Vianna (24 de ani, fundaș), Ionuț Vînă (28 de ani, mijlocaș), Damien Dussaut (28 de ani, fundaș), Diogo Queiros (24 de ani, fundaș) și Zorhan Bassong (24 de ani, fundaș stânga).

Gică Hagi a recunoscut, însă, că pe cel din urmă nu îl cunoaște prea bine și că urmează să-l cunoască în perioada următoare.

„Marco (n.r. - Borgnino) a dat un interviu și a spus că ne cunoaștem de un an. Și noi îl știm pe el. Am vrut să îl luăm și anul trecut și nu am putut. Generația 1998 a noastră a jucat cu Porto în Youth League și Diogo Queiros era căpitanul echipei. E un jucător care a fost sus, noi mai facem asta.

Noi îl luăm în condițiile astea și vrem să îl facem să crească. Damien Dussaut a fost cel mai bun fotbalist când a jucat la noi, din păcate nu a mai semnat cu noi, apoi nu i-a mai ieșit. Singurul jucător pe care nu îl cunosc este Bassong, pe care l-am văzut la Pitești.

Pe Vianna am vrut să îl iau înaintea Piteștiului, pe Vînă îl cunoaștem deja. Carnat, la fel, îl știm de foarte mult timp, iar Riva (n.r. - Rivaldinho) a jucat foarte bine cât a fost la noi”, a spus Gică Hagi, potrivit Digisport.

Farul Constanţa o va întâlni pe Sheriff Tiraspol, în primul tur preliminar al Ligii Campionilor

FCV Farul Constanţa o va înfrunta pe FC Sheriff Tiraspol, campioana Republicii Moldova, în primul tur preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, potrivit tragerii la sorţi efectuate, marţi, la sediul UEFA, de la Nyon.

Echipa antrenată de Gheorghe Hagi va juca primul meci pe teren propriu, pe 11 sau 12 iulie, iar manşa secundă se va disputa la Chişinău, pe 18 sau 19 iulie.

Sheriff, antrenată acum de italianul Roberto Bordin, a reuşit câteva rezultate extraordinare în ultimii ani în cupele europene, în sezonul 20212-2022 ajungând în grupele Champions League după ce le-a eliminat pe Steaua Roşie Belgrad şi pe Dinamo Zagreb, iar în grupă a înregistrat victorii cu Şahtior Doneţk şi cu Real Madrid, 2-1 chiar pe Bernabeu.

În sezonul trecut, campioana Moldovei nu a reuşit accederea în grupele Ligii Campionilor, dar a trecut de grupele Europa League, fiind eliminată apoi ulterior de Nice, din optimile Europa Conference League.