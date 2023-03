Cele două formații s-au duelat în etapa cu numărul 29 din Superligă. Echipa de la malul mării nu a avut prea mari ocazii la poarta adversă, în schimb, ardelenii au reușit să ofere o figură frumoasă și să obțină trei puncte meritate acasă.

Gică Hagi nu s-a ferit de cuvinte după eșecul cu 'U' Cluj

Gică Hagi i-a lăudat pe adversari și a evidențiat faptul că echipa sa nu a reușit să lege nimic în confruntarea de pe „Cluj-Arena”.

„Felicitări Clujului, pentru că a făcut lucrul ăsta. Noi ne gândim, reflectăm și mergem înainte. Orice înfrângere nu este apreciată de nimeni. Când ajungi la lucrul ăsta, trebuie analiză. Vom vedea ce vom face.

Fiecare meci e diferit, am spus-o. Nu pot să mă repet acum. Important e să joci fotbalul tău, să ai identitate, să o faci. Chiar dacă joci în deplasare sau acasă, la trei, șapte, 10 zile, trebuie s-o faci.

Noi nu am avut capacitatea asta. Noi am fost lenți, previzibili și nu am fost noi. Tot ce au făcut a fost fantastici. Dar asta e, e istorie, e în spate. În față ne așteaptă meciuri grele, vine meciul cu Rapid. Trebuie să fim noi, cei care am fost înainte”, a spus Gică Hagi după meci.

'U' Cluj - Farul Constanța 2-0

Gazdele au început cum nu se putea mai bine confruntarea de pe „Cluj-Arena”. Echipa dirijată de Ioan Ovidiu Sabău a avut câteva faze bune la poarta lui Aioani, iar în minutul 25, elevii antrenorului au beneficiat de o lovitură de pedeapsă, irosită de Thiam, însă.

Chiar și așa, 'U' Cluj a reușit să marcheze un gol în prima parte a meciului. Ovidiu Bic a fructificat după ce Mamadou Thiam a centrat balonul, în minutul 39. Ardelenii au intrat, în consecință, cu avantaj la pauză, după o primă repriză excelentă.

În a doua jumătate a partidei, Martin Remacle a majorat diferența în minutul 58. Ardelenii au mai avut câteva ocazii la poarta lui Aioani, dar tabela a rămas nemodificată până la fluierul de final al centralului, iar 'U' Cluj a beneficiat de toate cele trei puncte cu liderul Farul Constanța.