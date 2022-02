Gică Hagi, discurs dur la adresa unui jucător de la Farul: "Slab, foarte slab! Spuneți voi"

Golul din lovitură liberă al lui Iasmin Latovlevici, din minutul 89, a decis rezultatul partidei, iar FC Argeș, ocupanta locului 7, s-a apropiat la doar un punct de Farul, cu trei runde înainte de încheierea sezonului regulat.

Gică Hagi, nemulțumit de Michael Omoh după Farul - FC Argeș 0-1

La finalul partidei, Hagi a fost foarte nervos, i-a reproșat anumite greșeli lui Dragoș Nedelcu, iar la interviu a vorbit fără ocolișuri despre situația lui Michael Omoh, jucătorul transferat în această iarnă, care a fost schimbat de fiecare dată la pauză în ultimele trei partide.

Hagi a evidențiat eficiența redusă a echipei sale la fazele fixe și a vorbit despre următorul meci, cu FCSB, în care nu se va putea baza pe Artean și Purece, suspendați.

"Meci echilibrat, am încercat să facem lucrurile cum doream, dar am fost mult mai lenți, mult mai previzibili. Ei au avut în a doua repriză un șut pe poartă, o lovitură liberă și am luat gol în ultimul minut. Păcat, și noi am avut șansa noastră. Puteam să marcăm, am avut șansă mare. Din păcate, echipa a fost mult mai lentă, mai previzibilă.

A fost un meci echilibrat, ambele echipe au încercat. Noi am vrut să schimbăm, pentru că am jucat după patru zile. Le-am dat minute la fiecare. E logic să dai minute, să ai prospețime. Adi Petre s-a mișcat, s-a luptat, a avut și acea ocazie, dar portarul lor a fost extraordinar. Multe faze fixe bătute prost sau foarte bine și care nu au fost atacate cum trebuie. Nu marcăm din faze fixe, adversarul e periculos, noi nu suntem, deci cred că e un duș rece, sper să ne trezim și să mergem înainte.

Purece avea cartonaș, d-asta l-am schimbat. A dat centrare bună, dar a luat cartonaș la 70 de metri. De ce? Nu știu. Era primul fault, dar asta este.

(n.r - despre Omoh) Întrebați-l pe el sau spuneți voi. Dacă randamentul nu e? Slab, foarte slab randamentul! Dacă nu ai randament, trebuie să dăm prioritate și la la alții, nu?

Sunt încă trei meciuri, trebuie să ne luptăm și vom vedea. Trebuie să găsim soluții, au luat cartonașe numai ăia care stăteau(n.r - Purece și Artean, aflați la limita suspendării)... probabil au listă făcută", a spus Hagi.

În urma acestui rezultat, Farul rămâne pe locul 6, cu 42 de puncte, la o singură lungime în fața lui FC Argeș. În ultimele trei etape, dobrogenii vor întâlni FCSB (deplasare), FC Botoșani (acasă) și Universitatea Craiova (deplasare).