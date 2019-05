O noua arena de 5 STELE in Romania: "Se va numi Gheorghe Hagi! Da, eu cand promit si fac" Unde se va construi stadionul

Romania va avea un nou stadion ce va purta numele lui Gica Hagi.

Promisiunea vine din partea lui Vasile Daniel Suciu, ministrul Dezvoltarii Regionale. Acesta se va construi tot in judetul Constanta, acolo unde mai exista deja un stadion ce poarta numele "Regelui", stadionul Farului.

Ministrul Dezvoltarii Regionale a participat la un eveniment in localitatea Cumpana, alaturi de Gheorghe Hagi, Ecaterina Andronescu - ministrul Educatiei, Bogdan Matei - ministrul Tineretului si Sportului, si Marius Tutuianu - presedintele consiliului judetean.

Tutuianu a profitat de prezenta oficialilor de la Bucuresti si a smuls o promisiune din partea lui Suciu. "Profit de prezenta domnilor ministri! Domnule vicepremier Daniel Suciu: suportul necesar pentru a avea si la Constanta un stadion nou, care sa poarte numele Gheorghe Hagi! Va rog sa promiteti in fata constantenilor!", a spus Tutuianu conform tomisnews.ro.



"Cu domnul Gica Hagi, in urmatoarea ora, cred ca o sa purtam o discutie si asa cum am spus de Cazinou, in februarie, cand nimeni nu m-a crezut, o sa spun si despre stadion si sper de data aceasta sa ma creada si constantenii! Da, eu cand promit si fac", a venit replica imediata a ministrului.