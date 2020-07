Gestul SUPREM al lui Hagi pentru fotbal! Dezvaluiri incredibile despre antrenorul lui Viitorul: "Era decis sa isi vanda hotelul!" 

Gica Hagi s-a dedicat cu totul fotbalului iar ultimele dezvaluiri despre 'Rege' demonstreaza devotamentul acestuia pentru proiectul sau.

Gheorghe Hagi este cel mai important om din fotbalul romanesc chiar si la 19 ani de cand si-a agatat ghetele in cui. "Regele", prin intermediul Academiei sale este cel care promoveaza cei mai talentati tineri fotbalisti pe care ulterior reuseste sa ii vanda in Liga 1 sau in afara pe sume importante de bani.

Cu toate astea, Hagi a fost la un pas sa nu isi poata indeplini visul de a deschide Academia si era dispus sa faca un sacrificiu mare pentru asta, dupa cum a dezvaluit Ioan Becali, cel care i-a fost apropiat 'Regelui' in timpul carierei sale ca fotbalist.

"Pana la 30 de ani, Hagi nu avea bani sa construiasca academia. Intre 30 si 36 de ani a tras ca niciodata si a reusit sa faca bani.

Hagi a fost aproape si era decis sa isi vanda hotelul pe 10-15 milioane ca sa ii bage in aceasta infrastructura. Si va dati seama ca avea doi copii, sotie, Ianis nu era cel de azi, nu stia daca va ajunge fotbalist.

Ii spuneam ca Farul are stadion, dar el a vrut stadionul lui, parcela lui. Farul i-a intors spatele, el a luat taurul de coarne si a facut ce are astazi", a marturisit Ioan Becali pentru ProSport.