GAZ METAN MEDIAS - VIITORUL, LIVE 20:30 | Medias vrea cu orice pret victoria, Viitorul are 3 infrangeri in ultimele 4 etape! Echipele probabile

Viitorul vine dupa infrangerea de pe teren propriu in fata celor de la FCSB, scor 2-0, si a ajuns la 3 infrangeri in ultimele 4 etape. Echipa antrenata de Gica Hagi se afla pe locul 5 in clasamentul Ligii 1 cu 35 de puncte. Trupa lui Hagi are si al doilea cel mai bun atac din campionat, reusind sa inscrie 41 de goluri.

De partea cealalta, Gaz Metan Medias vine dupa victoria din deplasare cu Poli Iasi, scor 2-1 si se afla pe locul 6 in clasament, ultimul care asigura accederea in play-off.

Partida tur dintre cele doua formatii s-a incheiat cu scorul de 4-1, pe terenul celor de Viitorul, dupa dubla lui Iancu si golurile marcate de Tiru si Rivaldinho, respectiv, Fernandes.

Edi Iordanescu: "Viitorul este favorita!"



Antrenorul celor de la Gaz Metan Medias considera ca Viitorul este favorita acestei partidei.

"Suntem in fata ultimului joc din an, unul care se anunta extrem de dificil pentru noi si in acelasi timp la fel de important pentru ca sunt 3 puncte extrem de importante puse in joc. Nu cred ca spun vorbe mari cand spun ca Viitorul este in momentul de fata favorita. Inclusiv la casele de pariuri sunt vazuti ca favoriti, asa ca nu pot eu sa ma pun contra vantului. Si chiar eu tind sa cred ca acest lucru. A fost un an extrem de greu care ne-a uzat destul de mult. Noi avem de departe programul cel mai greu, avem meciuri cu echipe de play-off", a spus Edi Iordanescu la conferinta de presa premergatoare meciului.

Gica Hagi: "Vrem sa terminam cu un rezultat pozitiv!"



Gica Hagi isi doreste cu orice pret victoria in partida din acesta seara.

"Dorinta noastra e sa terminam cum trebuie, cu un rezultat pozitiv. Sa mergem la Medias sa facem un meci foarte bun si sa venim acasa cu cele trei puncte. Gaz Metan o echipa tehnica puternica, stie sa joace fotbal si e foarte puternica acasa. Noi o sa incercam sa ne depasim ultimele prestatii pentru ca in ultimele meciuri nu am fost la inaltime", a spus Gheorghe Hagi.

Echipele probabile:

Gaz Metan: Plesca - Pleasca, Marius Constantin, Larie, Velisar - Fofana, Diakota - Cardoso, Darius Olaru, Ely Fernandes - Bus

Viitorul: Cabuz - Boboc, Tiru, Ghita, De Nooijer - Ciobanu, Iacob, Houri - Iancu, Munteanu, Rivaldinho