Oltenii se află pe locul patru în clasamentul play-off-ului Superligii cu 29 de puncte, la 10 distanță de liderul Farul Constanța. Universitatea Craiova a înregistrat două rezultate de egalitate (1-1 vs FCSB, 1-1 vs CFR Cluj) și un eșec (2-3 vs Farul Constanța) în play-off.

Gândurile lui Cârțu rămân la cupele europene: „Se poate întâmpla, care e problema?”

Sorin Cârțu a evidențiat că formația dirijată de Eugen Neagoe nu mai are șanse la prima poziție, în schimb, Universitatea Craiova se poate lupta în continuare pentru locul doi, care duce în tururile preliminare ale Conference League.

„Ajungem în cupele europene de pe locul doi. La locul doi avem șanse, nu mai avem șanse pentru primul, dar de pe doi avem șanse. Toate echipele din play-off pot câștiga șapte meciuri sau le pot pierde pe toate.

Se poate întâmpla, care e problema. La ce am jucat în primele două etape și am luat două puncte... La meciul ăsta (n.red. cu Farul), nu pot să spun că meritam să câștigăm. Am dat două goluri în deplasare și apoi am primit trei.

La meciul ăsta, jucătorii nu au respectat niște principii ale unui sistem pe care vrei să îl joci. La altele, au respectat. Când au jucat cu CFR sau FCSB, au fost mai aproape. Sunt greșeli mari de plasament, aici s-a pierdut partida”, a spus Cârțu, potrivit Digi Sport.

Cum arată play-off-ul Superligii acum