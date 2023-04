În acest moment, Farul Constanța se află pe prima poziție în play-off-ul Superligii cu 39 de puncte. CFR Cluj e ocupanta locului doi cu 35 de puncte, în timp ce FCSB completează podiumul cu 34 de puncte.

Basarab Panduru a fost categoric atunci când a vorbit despre lupta la titlu

Basarab Panduru a vorbit despre lupta la titlu și a evidențiat faptul că atât la CFR Cluj, cât și la FCSB există probleme. În schimb, fostul internațional român a precizat că dintre competitoarele la campionat, Farul arată cel mai bine.

„Nouă ne vine în momentul ăsta mai ușor să spunem că CFR câștigă campionatul. Dar ne vine să spunem treaba asta că a câștigat până acum campionate, nu pentru că joacă în momentul ăsta că ar putea câștiga campionatul.

Și toată lumea, de fapt, speră că Farul se încurcă undeva. Nu numai că nu se încurcă, probabil se va încurca, dar până în momentul ăsta, cu unele probleme, Farul a fost concentrată, serioasă și l-am auzit pe Hagi... Spune 'nu am nevoie de jucători care să le știe pe toate'.

Am impresia că e singurul club dintre cele trei în care totul e OK. La CFR Cluj nu e ok nici grupul, nici jocul. La FCSB sunt probleme”, a spus Basarab Panduru la Orange Sport.

Cum arată play-off-ul Superligii acum