Gabi Torje prevede cine ia titlul în Superliga

Acum component al formației Concordia Chiajna, Gabi Torje (33 de ani) a fost mereu perceput drept un mare rival al formației lui Gigi Becali. S-a duelat de mai multe cu ori cu gruparea roș-albastră și a fost mereu idolatrizat de fanii lui Dinamo, echipă la care s-a consacrat, pentru felul în care-și dădea viața pe teren.

Gabi Torje anticipează cine va deveni campioana României

Timișoreanul lansat de Poli a fost om de bază pentru națională mulți ani, a strâns 57 de selecții și a înscris 12 goluri, iar cota lui de piața ajunsese la 7 milioane de euro în 2011. Torje valorează în prezent 275.000 de euro.

Liderul campionatului, FCSB, e și în opinia fostului internațional echipa cu cele mai mari șanse la titlu. FCSB nu a mai cucerit aurul în campionat din 2015, de când pe banca tehnică se afla Constantin Gâlcă.

„După cum a şi început campionatul, FCSB – ul are prima şansă. Are un lot foarte bun şi rezultate foarte bune. Şi Universitatea are puterea de a se bate şi a lupta pentru titlu", a declarat Gabi Torje, potrivit as.ro.

Torje și-a propus să devină antrenor și, când timpul îi permite, urmărește și meciurile lui Dinamo, formația care îi va rămâne mereu în suflet.

„Ne vedem fiecare de ale noastre, îmi pare rău de suporteri şi că nu au rezultate. Baftă multă şi sper să facă rezultate cu lotul pe care l-au ales şi îl au acum. Întrebaţi-i pe ei. Eu când am fost acolo am fost răspunzător pentru jocul meu, de ceea ce am făcut pe teren. Am fost felicitat când am fost bun, am fost înjurat când am fost rău. Dinamo va rămâne mereu în sufletul meu pentru că este echipa la care am jucat cel mai mult", a încheiat Torje, pentru sursa mai sus menționată.