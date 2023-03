Gabi Iancu, discurs devastator după Hermannstadt - U Cluj 0-1

Elevii lui Marius Măldărășanu au cerut penalty la ultima fază a meciuliui, când au susținut că Romario Pires a comis henț în careu.

Gabi Iancu, atacantul sibienilor, a avut un discurs dur la final, în care a făcut praf maniera de arbitraj și comunicarea, per ansamblu, între centrali și cei din camera VAR.

Gabi Iancu, atac la arbitraj

“Cred că meritam un rezultat pozitiv marți. Nu prea vorbesc despre arbitri, dar vreau să-mi explice doi arbitri, vreau să-mi spună aceeaşi regulă la penalty-uri, mă refer la henţ. Să ne spună regulile exacte. Am înţeles că domnul Kovacs a fost la VAR şi a spus că nu a fost nimeni lângă jucătorului Clujului şi de aceea nu s-a dat henţ, dar Romario Pires a atins mingea cu mâna.



Am înţeles că era liber şi de asta nu s-a dat henţ. Atunci eu am înţeles că pot s-o iau cu mâna, dacă sunt singur în careu. O iau, mi-o pun şi joc, plec pe contraatac. Asta, una, iar a doua, cred că mai sunt puţini arbitri cărora nu li s-a furat personalitatea cu acest VAR. Să stai non-stop aşa, ”Stai, stai, mai ai baterie?”. Păi, tu nu vezi? Eşti la un metru! La fiecare fază tu nu vezi, te bazezi pe o decizie, pai atunci băgăm niște roboți și te bazezi doar pe VAR”, a declarat Gabi Iancu, la finalul partidei, la Orange Sport.