În lunile precedente, FRF a evidențiat că Răzvan Marin a fost cel mai votat tricolor în luna ianuarie, Adrian Mazilu în februarie, Nicolae Stanciu în martie, Florinel Coman în aprilie, Louis Munteanu în mai și Valentin Mihăilă în iunie.

FRF a dezvăluit cine e tricolorul lunii iulie! HINT: E de la FCSB

Pentru luna iulie, Florinel Coman a fost cel mai votat tricolor cu 10 puncte, potrivit FRF. Daniel Bîrligea a ocupat locul doi cu șase puncte, în timp ce Nicolae Stanciu a completat podiumul cu trei puncte. Nicolae Păun a ieșit pe a patra poziție.

„În perioada 1-5 august, suporterii echipei naționale au votat în aplicația Fan Arena by FRF tricolorul lunii iulie, ca urmare a evoluțiilor la echipele din club.Au fost nominalizați 4 fotbaliști, iată clasamentul final, cu Florinel Coman, câștigător al trofeului:

Florinel Coman 84,1% (10 puncte*) Daniel Bîrligea 7,4% (6 puncte) Nicolae Stanciu 6,1% (3 puncte) Nicolae Păun 2,4%

* puncte contabilizate în clasamentul 'tricolorul anului'”, se arată în comunicatul emis de FRF.

Florinel Coman, declarație în forță înainte de FCSB - CFR Cluj

Florinel Coman, winger-ul FCSB-ului, a vorbit despre meciul de duminică și a remarcat că odată cu revenirea lui Vlad Chiricheș, a revenit și gruparea roș-albastră pe stadionul „Steaua” din Ghencea.

De asemenea, fotbalistul lui Elias Charalambous a precizat că partida cu ardelenii va fi grea și că spectatorii vor veni în număr cât mai mare la stadion, să vadă un asemenea meci pe arena din Ghencea.

„Am avut emoții și zilele acestea, dar am zis să stăm liniștiți. S-a semnat. Suporterii abia așteaptă să vină să ne susțină în ”Templul” fotbalul românesc. Pentru noi va fi altceva, pentru jucătorii noi de aici. Mă bucur pentru Chiri, odată cu revenirea lui am reușit să mergem în Ghencea.

Nu trebuie să spunem că este meciul câștigat. E clar, jucăm pe Ghencea, toate bune și frumoase, dar jucăm cu CFR-ul.

Meciurile cu CFR au fost mereu grele. Trebuie să ne montăm să jucăm bine. Eu cred că stadionul va fi arhiplin. Așa am făcut anul trecut când am jucat în Conference League, am avut 40.000 de oameni. Pentru suporteri este altceva”, a spus Florinel Coman, potrivit DigiSport.