Fotbalul se vede altfel din poarta. :) Pigliacelli nu recunoaste ca a gresit la golul de 1-0 marcat de Sepsi: "Am stat in pozitie si a dat la vinclu. Daca vrei sacandal, asta e altceva"

Mirko Pigliacelli a fost responsabil pentru golul de 1-0, marcat de Mitrea in minutul 45 al jocului de la Sf. Gheorghe. Sepsi a castigat in cele din urma cu 2-0.

Intrebat dupa joc daca-si reproseaza reusita lui Mitrea, Pigliacelli a avut o reactie ciudata in direct la Digisport.



"Am stat in pozitie si adversarul a dat gol in vinclu. Asta e explicatia mea. Daca vrei sa faci scandal, e altceva. Eu am raspuns deja", a comentat italianul.



Vizibil iritat, Pigliacelli a terminat rapid interviul, apoi s-a retras la vestiar. Mirko e singurul fotbalist din Liga 1 care a jucat toate minutele in acest sezon.