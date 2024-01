Răzvan Lucescu își ține jucătorii cu picioarele pe pământ după victoria categorică împotriva echipei Giannina

După o victorie categorică cu scorul de 4-0 împotriva echipei Giannina, PAOK Salonic și-a recăpătat „fotoliul” de lider în campionatul Greciei. Antrenorul Răzvan Lucescu a făcut o analiză echilibrată a jocului echipei sale în ciuda victoriei categorice.

Într-o declarație post-meci, Lucescu a explicat strategia adoptată în confruntarea cu Giannina: „Am început încet, am vrut să jucăm mingea mai repede, să schimbăm partea, să nu dăm timp adversarului. Am început mult mai bine în repriza secundă. Am avut circulație bună și jocuri de pase, niciun jucător nu a ținut mingea prea mult timp, așa că i-am obligat să greșească. Am fi putut marca mult mai multe goluri”.

Lucescu: „Uneori le cerem jucătorilor să fie perfecți”

Cu toate acestea, antrenorul a recunoscut că echipa sa a avut dificultăți în primele zece minute ale meciului, pierzând niște mingi periculoase care ar fi putut fi valorificate de adversar: „Dar în primele zece minute de meci ne-am pierdut concentrarea, am pierdut niște mingi de care ar fi putut profita adversarul. Jucăm 11 împotriva 11. Uneori le cerem jucătorilor să fie perfecți, asta e imposibil. Trebuie să te încălzești într-un joc, să vezi adversarul. Ar fi prea mult să ceri mai mult de patru goluri cu 5-6 ocazii mari.”

Cu această victorie, PAOK Salonic revine pe primul loc în clasamentul campionatului grec, la egalitate de puncte cu Panathinaikos (41).

În runda următoare, PAOK va întâlni echipa lui Volos pe teren propriu, echipă aflată în lupta pentru a evitarea retrogradării.